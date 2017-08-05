По итогам Армейских игр разработают рекомендации по модернизации вооружения и техники

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 5 августа. / ТАСС/. Специалисты разработают рекомендации по модернизации вооружения и военной техники, а также по подготовке личного состава Вооруженных сил РФ по итогам Армейских международных игр. Об этом сообщил в субботу начальник главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"У нас работают исследовательские группы. Ведется ежедневная аналитика по подготовке экипажей, по технике, вооружению, по логистике, морально-психологическому состоянию личного состава. Проводится большой комплекс работы", - сказал Бувальцев.

По его словам, такой подробный анализ проводится в том числе для того, чтобы как можно лучше организовать следующие Армейские игры. "Но, прежде всего, мы делаем выводы, как необходимо модернизировать технику и улучшить боевую подготовку в целом для Вооруженных сил", - пояснил генерал.

Он рассказал, что для повышения эффективности боевой подготовки в российской команде запрещено участвовать в конкурсах тем, кто занимал призовые места на Армейских играх в прошлые годы.

"Мы не ставим целью мировые достижения. Конечно, все военнослужащие настроены на победу, но у нас нет задачи создать какую-то элитную спортивную команду, готовить ее специально. Наша задача - не только выиграть, а подготовить как можно больше экипажей, расчетов для Вооруженных сил", - пояснил начальник главного управления.

Он отметил, что победители прошлых лет могут принять опосредованное участие в играх в качестве инструкторов и консультантов. "Таким образом мы создаем движение мастеров, а не команду спортсменов", - заключил генерал.

Кроме того, Бувальцев отметил, что страны-участники Армейских международных игр проявляют интерес к опыту боевой подготовки российских войск. "Иностранцы в ходе соревнований перенимают элементы боевой подготовки российских Вооруженных сил. Все выражают такое желание, в частности, Китай интересуется нашей программой боевой подготовки", - сказал Бувальцев.

По его словам, обмен опытом между государствами происходит не только в ходе Игр. "Игры - это уже апогей международного военно-технического сотрудничества", - заметил генерал.

Бувальцев обратил внимание, что за время проведения Армейских игр подготовка всех участников стала значительно лучше. "Кто стабильно принимал участие в состязаниях с 2013 года, изучил методики подготовки, многие создали такие же трассы для подготовки, - они показывают стабильный результат. У новичков, как известно, первый блин комом, и самое главное, что у них хватило мужества приехать и состязаться с командами-ветеранами", - сказал он, отметив, что Узбекистан, который впервые принимает участие в Армейских играх, сразу ворвался в десятку лидеров.

"Рост виден, у нас в этом году очень высокие показатели по огневому поражению во всех конкурсах, скоростные показатели тоже выросли", - подвел итог Бувальцев.

Говоря о подготовке российской команды, в которую вошли три экипажа Восточного военного округа и один - из Южного, Бувальцев рассказал, что успеху танкистов, служащих на востоке страны способствует "настойчивость командующего округом". "Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Сергей Суровикин уделяет боевой подготовке очень пристальное внимание, округ выступает с очень многими новациями в вопросах боевой подготовки. Итог - подготовленные экипажи", - отметил генерал.