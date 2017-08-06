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Команды России лидируют в 13 конкурсах Армейских международных игр

Армия и ОПК
6 августа, 12:20 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 6, августа. / ТАСС

Второе место занимает Китай, третье - Казахстан

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ПОЛИГОН АЛАБИНО, /Московская область/, 6 августа. / ТАСС/. Россия лидирует по итогам восьми дней Армейских международных игр в 13 конкурсах, сообщил главный судья Игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место - Китай (лидирует в семи конкурсах), третье место - Казахстан (лидирует в трех конкурсах)", - сказал он.

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Горбатенко напомнил, что уже завершились четыре конкурса Игр, в том числе "Ключи от неба" и "Воин Содружества". В воскресенье, 6 августа, закрывается конкурс "Безопасный маршрут".

"Мы уже выходим на финальную часть наших Армейских игр. Уже прошли экватор самых напряженных соревнований", - отметил главный судья Игр.

На территории Китая в конкурсах "Десантный взвод" и "Чистое небо" первое место занимают команды КНР. Второе место в конкурсе десантников занимает Россия, российские зенитчики находятся на четвертом месте, уступая сборным Белоруссии и Узбекистана.

На конкурсе "Авиадартс" в Китае из-за дождей зачетные полеты (пилотаж и воздушная разведка) перенесли на понедельник.

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