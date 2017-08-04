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Российские разведчики показали лучший результат в стрельбе на конкурсе Армейских игр

Армия и ОПК
4 августа, 13:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, августа. /ТАСС

Второе место на соревнованиях по стрельбе на конкурсе "Отличники войсковой разведки" заняла команда из Казахстана, далее следуют военные из Белоруссии и Зимбабве

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НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Команда России показала лучший результат по итогам первого дня соревнований по стрельбе на конкурсе "Отличники войсковой разведки", который проходит в Новосибирске в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня начались соревнования по стрельбе, выполнение индивидуальных боевых стрельб. Первой стала Россия, на втором месте - Казахстан, следом - Белоруссия и Зимбабве", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что соревнования продолжатся завтра, когда выступят команды Китая, Узбекистана и Армении.

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Выполнение индивидуальных боевых стрельб подразумевает стрельбу по мишеням каждым разведчиком из своего оружия, будь то снайперская винтовка, автомат, пулемет или противотанковый гранатомет. Кроме того, все разведчики выполняют нормативы по стрельбе из пистолета, метанию ножа и саперной лопатки.

В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам трех завершенных этапов лидирует команда России.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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