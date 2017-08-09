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В ноябре 104-й десантно-штурмовой полк ВДВ полностью перевооружат на БМД-4М и БТР-МДМ

Армия и ОПК
9 августа, 19:03 UTC+3 АЭРОДРОМ КИСЛОВО область/ 9, августа. / ТАСС

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец отметил, что новая техника по всем параметрам превосходит то, что было на вооружении до этого

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АЭРОДРОМ КИСЛОВО /Псковская область/, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения 104-го десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск в ноябре полностью перевооружат на новые боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР- МДМ "Ракушка". Об этом сообщил сегодня журналистам по итогам учений с военнослужащими полка командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

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"Решением командующего, всеми утвержденными планами по перевооружению на современные образцы военной техники в ноябре этого года 104-й десантно-штурмовой полк в полном составе получит комплект БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", - сказал генерал.

Он добавил, что новая техника "по всем параметрам в разы превосходят то, что мы имели до этого".

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

Говоря о прошедших учениях полка, Наумец отметил, что на первом и втором их этапах военные "показали хороший уровень подготовки". "Командиры показали опыт в принятия решений на десантирование, а также умелое управление десантниками в ходе боя", - добавил он.

Учения

Военные 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ на учениях под Псковом уничтожили ранее группировку условных боевиков.

По легенде учений, условное незаконное вооруженное формирование общей численностью 300 человек заняло аэродром тактической авиации Кислово и ряд районов на юго-западе Псковской области. Также они взорвали два моста через реку Великая, контролировали переправу и несколько дорог.

В ходе разыгранных эпизодов десантно-штурмовые батальоны полка высадились с техникой (БМД-4М и БТР-МДМ) на аэродром Кислово и в районе переправы через Великую и очистили их от незаконных вооруженных формирований. После реку форсировали основные силы полка, заняв выгодную для обороны позицию.

Десантников поддерживали с воздуха истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ка-52. Также по боевикам вели огонь прямой наводкой самоходные артиллерийские установки "Спрут". Завод боевиков по изготовлению взрывных устройств был "уничтожен" двумя оперативно-тактическими ракетами - их удар имитировали подрывом заложенной на специальном поле взрывчатки.

В операции участвовали истребители-перехватчики МиГ-31, барражировавшие на высоте 2 км над полем боя на случай появления авиации противника. Группы специалистов РЭБ вели радиоперехват переговоров командиров боевиков.

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