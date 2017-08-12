Шойгу надеется на сохранение динамики военного сотрудничества с Сербией

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассчитывает на приумножение военного и военно-технического сотрудничества с Сербией после назначения министром обороны этой страны Александра Вулина.
"Прежде всего хочу поздравить с назначением на пост министра обороны. Я надеюсь, динамика, которая у нас есть, в военном и военно-техничнском сотрудничестве будет не только сохранена, но и приумножена", - сказал Шойгу.
"В последние годы мы много начали и многое сделали. Это касается и военно-технического сотрудничества, нашей помощи в поставках вооружения и военной техники. Это касается, безусловно, и военного сотрудничества, проведение совместных учений, обмен делегациями не только на уровне высшего командования, но и на уровне среднего и низшего звена", - подчеркнул министр.
Он поблагодарил Вулина за то, что команда Сербии приехала и участвует в играх. "И участвует достойно. Честно скажу, в полуфинале я болел за вас. В финале я такого себе позволить не могу", - улыбнулся министр.
В свою очередь Вулин поздравил министра обороны РФ с победой российской команды в танковом биатлоне и передал поздравления Верховного главнокомандующего, президента Сербии Александра Вучича. Он отметил высокий уровень сотрудничества армий двух стран и поблагодарил Россию за военно-техническую помощь.