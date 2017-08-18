Антитеррористическое учение началось на космодроме Восточный

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ТАСС, 18 августа. Крупное межведомственное учение по отработке действий по борьбе с террористическими угрозами началось в пятницу на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"Учение пройдет одним днем в пятницу. Его цель - практическая отработка взаимодействия между различными структурами и ведомствами при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму на космодроме Восточный", - сказали в пресс-службе.
Впервые в учении задействовали военнослужащих групп антитеррора общевойсковой армии ВВО. В них также участвуют представители подразделений органов безопасности, внутренних дел, МЧС, федеральных органов специальной связи, Росгвардии, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, филиала Роскосмоса и правительства Амурской области.
Всего в учении задействовано около 400 сотрудников различных органов исполнительной власти и 60 единиц техники. Число военнослужащих, как и подробности тренировки не разглашаются.