Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Все подготовительные работы к испытаниям самолета Ил-112В практически завершены. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на торжественном мероприятии, посвященном Дню Воздушного флота и 85-летию Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

"Сегодня мы стоим на пороге завершения всех необходимых работ, связанных с будущими испытаниями самолета Ил-112В - самолета легкого военно-транспортного класса, самолета, который должен заменить уходящий парк антоновских самолетов", - сказал Рогозин.

Вице-премьер добавил несколько слов и о самолете Ил-96-400, который создавался как транспортник. Рогозин назвал этот лайнер надеждой российской гражданской авиации.

"Этот самолет Ил-96-400 станет очень важной вехой для того, чтобы мы начали выцарапывать сначала, а потом отдирать обратно себе рынок внутренних наших перевозок, в том числе дальнемагистральных", - отметил зампред правительства. Он заверил, что это будет сделано.