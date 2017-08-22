Шойгу поддержал идею кадет о включении детских конкурсов в программу Армейских игр

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поддержал идею кадет о включении в Армейские международные игры детских соревнований.

"Товарищ министр обороны, предлагаем внести детскую программу в Армейские международные игры, где суворовцы и кадеты смогут продемонстрировать свои достижения в инженерном и конструкторском деле", - предложили кадеты министру.

"Давай попробуем, идея хорошая", - согласился глава Минобороны.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" глава Минобороны осмотрел экспозиции научных рот.

В частности, 7-я научная рота военной академии связи представила Шойгу программный комплекс визуализации оперативной обстановки на трехмерном макете местности. Комплекс позволяет создавать варианты применения сил и средств вооруженного противоборства, моделировать операции тактического звена управления, обыгрывать различные варианты боевых действий и проводить обучение курсантов.

В "Инновационном клубе" министру показали летающую лабораторию на базе беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Также он посетил экспозицию военно-строительного комплекса и статическую экспозицию Главного военно-медицинского управления, где министр поинтересовался, когда военные получат новые препараты, в частности универсальный кровезаменитель и перевязочные гемостатические средства. Главу Минобороны заверили, что госиспытания закончены, а в скором будущем завершатся клинические испытания препаратов.