Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"

Армия и ОПК
22 августа, 18:44 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 22, август. / ТАСС

Перед наблюдателями на форуме "Армия-2017" провели показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты "Бережливый"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 22 август. / ТАСС/. Иностранные гости Международного военно-технического форума "Армия-2017" впервые увидели в показательном бою робота "Нерехта", БМП К-17 и танк Т-90. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре форума.

Смотрите также
Экспозиция Международного военно-технического форума "Армия-2017"

Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"

"В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты (БМП К-17) "Бережливый". Был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет "Корнет" из БМП К-17 с ходу", - сказали в пресс-центре.

Робототехнический комплекс "Нерехта" стрелял из 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", который позволяет вести огонь в дистанционном режиме, непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).

Также было показано выполнение выхода на боевое задание вертолетов армейской авиации Ми-35М и Ка-52 и нанесение ими удара неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18. Кроме того, свои возможности показали противотанковые и огнеметные средства сухопутных войск - "Штурм-СМ", "Спрут- СД", БМО-Т, двузвенные тягачи, мобильная сухопутная группа, а также линейка армейских грузовиков на базе "Урал" и "КамАЗ".

"Нерехта" - это боевой робототехнический комплекс, разработанный заводом им. Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Гусеничная платформа может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов. Впервые робот представили на "Дне инноваций" Минобороны РФ в 2015 году.

Смотрите также

Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов "Соратник" и "Нерехта"

Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий

Шойгу, Чемезов, Мантуров и министр обороны Белоруссии открыли "Армию-2017"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017" Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Калягин лично поручился за Серебренникова
6
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
7
Английский суд удовлетворил заявление "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама