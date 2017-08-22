Ливанские военные на "Армии-2017" заинтересовались российскими БМП и багги

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Ливанские военные заинтересованы в российских боевых машинах пехоты и багги для борьбы с терроризмом, сообщил журналистам министр обороны Ливана Якуб Сарраф.
"Как вы все знаете, Ливан сейчас ведет войну с международным терроризмом. Почти вся наша армия участвует в боевых действиях, и мы здесь изучаем технику, которая помогла бы нашей армии в контртеррористических операциях", - сказал министр, посетивший во вторник форум "Армия-2017".
"На динамическом показе мне понравились две вещи, которые мы могли бы приобрести, - это боевые машины пехоты и военизированные багги. В подобных видах техники мы сейчас нуждаемся больше всего", - уточнил Сарраф.
Он сообщил, что планирует провести на форуме ряд переговоров со своими иностранными коллегами.
Форум "Армия-2017" в Подмосковье проходит с 22 по 27 августа.