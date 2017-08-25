ВКС РФ в Сирии совершили более 28 тыс. боевых вылетов

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. ВКС РФ в ходе операции в Сирии нанесли в общей сложности около 90 тыс. авиаударов по террористам, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

"Всего с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил совершено более 28 тыс. боевых вылетов, нанесено порядка 90 тыс. авиационных ударов", - сказал он.

Генерал подчеркнул, что в результате действий российской группировки нанесен значительный ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов. "Перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов", - отметил Рудской.

По его словам, для уничтожения наиболее важных объектов террористов применяются крылатые ракеты воздушного и морского базирования с надводных кораблей, подводных лодок и стратегических ракетоносцев на дальность до полутора тысяч километров, а также самолеты дальней бомбардировочной авиации.

"Важную роль в разгроме бандформирований играют Силы специальных операций, которые решают задачи по ликвидации главарей террористов, уничтожению критически важных объектов противника и корректировке ударов нашей авиации", - продолжил Рудской.

Он добавил, что значительную помощь командованию сирийской армии оказывают российские военные советники, которые участвуют в планировании боевых операций, обучении и подготовке к боевым действиям соединений и воинских частей сирийских вооруженных сил.