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В Сирии после освобождения от боевиков уничтожены последние химобъекты

Армия и ОПК
25 августа, 16:24 UTC+3 область/ 25, августа. /ТАСС

Документы об уничтожении будут представлены экспертам в ООН-ОЗХО, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов

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© REUTERS/Murad Sezer

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) уничтожили два последних химических объекта в Сирии в рамках операции ООН-ОЗХО по уничтожению химического оружия в этой стране, документы будут представлены экспертам в международную организацию. Об этом в пятницу сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

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По его словам одним из этапов операции ООН-ОЗХО стало уничтожение 27 объектов, на которых осуществлялись хранение и производство химического оружия, 25 их которых были уничтожены.

"Последние два объекта, ранее находившиеся на подконтрольной боевиками территории, после их освобожения в августе 2017 года были уничтожены, проверены специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и в дальнейшем будут представлены экспертам международной организации [ОЗХО]", - сказал Кириллов.

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета Безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1200 тонн химических веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.

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