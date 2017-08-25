В Сирии после освобождения от боевиков уничтожены последние химобъекты

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) уничтожили два последних химических объекта в Сирии в рамках операции ООН-ОЗХО по уничтожению химического оружия в этой стране, документы будут представлены экспертам в международную организацию. Об этом в пятницу сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

По его словам одним из этапов операции ООН-ОЗХО стало уничтожение 27 объектов, на которых осуществлялись хранение и производство химического оружия, 25 их которых были уничтожены.

"Последние два объекта, ранее находившиеся на подконтрольной боевиками территории, после их освобожения в августе 2017 года были уничтожены, проверены специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и в дальнейшем будут представлены экспертам международной организации [ОЗХО]", - сказал Кириллов.

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета Безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1200 тонн химических веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.