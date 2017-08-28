Переброска российских военных в Монголию для учений в пустыне Гоби завершена

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ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения Восточного военного округа (ВВО) завершили передислокацию на полигон Зуунбаян в Монголии для участия в совместных учениях "Селенга-2017". Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"Подразделения разгрузили боевую технику и совершили марш в полевой лагерь, который заблаговременно подготовила монгольская сторона", - сказали в ведомстве, уточнив, что торжественное открытие учений состоится в понедельник.
В этом году российско-монгольские учения впервые проходят в сложных климатических условиях пустыни Гоби. Военные двух стран отработают взаимодействие по ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника.
Учения "Селенга-2017" продолжатся до 9 сентября. В них задействованы более тысячи военных с обеих сторон. Ранее сообщалось, что от ВВО в учениях участвуют до 500 военнослужащих отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта Республики Бурятия.