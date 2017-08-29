В Сирии открыта дорога для гуманитарных конвоев Хомс - Хама

ХОМС /Сирия/, 29 августа. /ТАСС/. Дорога, соединяющая сирийские города Хомс и Хама, открыта для гуманитарных конвоев, в том числе международных, по ней впервые проведен конвой ООН из почти 50 машин. Об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Александр Вязников.

"Центром примирения враждующих сторон в Сирии за последние два-три дня достигнуто соглашение об открытии трассы Хомс - Хама. Дальнейшие шаги - восстановление этой трассы, ее ремонт, обеспечение безопасности движения жителей, проходящих по этой трассе, а на отдельных ее участках - проведение инженерной разметки по разминированию этой трассы", - сказал Вязников.

По его словам, по открытому гуманитарному коридору впервые проведен гуманитарный конвой ООН - 48 машин - для оказания помощи населению Эр-Растана.

Как сообщалось ранее, российские специалисты договорились с представителями вооруженной оппозиции в зоне деэскалации севернее Хомса о разблокировании дороги между Хомсом и Хамой.

На данный момент в Сирии действуют три зоны деэскалации: севернее Хомса, в Восточной Гуте и в южных провинциях страны. Сейчас идет работа по созданию еще одной зоны, в провинции Идлиб.