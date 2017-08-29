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Губернатор провинции Хомс призвал оппозицию в зоне деэскалации к полному примирению

Международная панорама
29 августа, 6:17 UTC+3 ХОМС (Сирия) (Сирия) 29, августа. /ТАСС

В свою очередь начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Вязников отметил активную роль властей провинции в налаживании мирной жизни на севере региона

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ХОМС (Сирия), 29 августа. /ТАСС/. Губернатор провинции Хомс и представители правительства региона в ходе видеоконференции призвали оппозицию в зоне деэскалации "Хомс" к полному примирению. Видеоконференция прошла по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

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"Мы направили послание населению севера провинции Хомс, оппозиции, чтобы они сложили оружие и пришли к столу переговоров", - сообщил журналистам по итогам видеоконференции губернатор провинции Хомс Талал аль-Бараси. "Мы хотим добиться такой же стабилизации [ситуации] и такой же безопасности, которых мы смогли добиться в Старом Хомсе в районе Эльвар, [хотим] отправлять гуманитарную помощь, продукты питания, медицинские препараты и другие средства на север провинции", - сказал губернатор. По его словам, эта конференция очень важна для укрепления примирения на севере провинции Хомс в городах Эр-Растан, Тельбиси и Эльхули.

Начальник Центра по применению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Александр Вязников в свою очередь отметил активную помощь губернатора и местных властей в налаживании мирной жизни в зоне деэскалации на севере региона. "Работа по примирению продолжается, нам активно помогает губернатор провинции, другие должностные лица, силовые структуры и общественность. Я думаю, что шаги, предпринятые нами по примирению Эр-Растана, будут достигнуты, и это примирение состоится", - добавил Вязников.

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Ранее правительства провинции Дераа и Дамаск также провели свои телемосты, обсудив с представителями вооруженной оппозиции учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. Такие конференции стали новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса на территории Сирии. Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные, которые ранее в зонах деэскалации разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска - в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией - в провинции Дераа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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