Лавров: РФ надеется, что на встрече в Астане будут юридически закреплены зоны деэскалации

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Москва надеется, что на встрече по Сирии в Астане, которая состоится в ближайшее время, будут юридически закреплены зоны деэскалации. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

"Наши [кувейтские] партнеры высказали сегодня очень высокую оценку усилиям России. Они с самого начала активно поддержали астанинскую площадку, достигнутые там договоренности России, Турции и Ирана при участии наблюдателей из Иордании, США, при участии ООН, - сказал глава МИД РФ. - Сейчас они с удовлетворением отмечают, что данные договоренности не остаются просто на бумаге, а воплощаются в жизнь, хотя не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но и ситуация непростая".

Лавров напомнил, что уже созданы три зоны деэскалации (юг Сирии, в районе Восточной Гуты и Хомса), формируется четвертая зона в районе Идлиба. "В самое ближайшее время состоится очередное заседание в "астанинском формате", где, надеюсь, эти договоренности будут окончательно закреплены в юридических документах", - сказал глава МИД РФ.

"Кувейт высоко оценивает роль России, глава МИД страны особо подчеркнул, что без площадки "Астаны" не было бы тех шансов, которые сейчас появились в политическом процессе, в том числе и на площадке женевских переговоров", - отметил российский министр.