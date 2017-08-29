Центр по примирению доставил помощь в два поселения в зоне деэскалации севернее Хомса

ХОМС /Сирия/, 29 августа. /ТАСС/. Российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям двух поселений, расположенных в зоне деэскалации севернее города Хомс.

"Нами была организована очередная гуманитарная акция для жителей двух населенных пунктов в провинции Хомс - Дар- аль-Кабира и Тельбиси. Акция была организована путем выдачи продовольственных наборов мирным жителям", - сообщил журналистам представитель Центра Дмитрий Петряев.

По его словам, всего российские военные раздали около двух тонн продовольствия - муку, сахар, рис. Кроме того, по дороге Хомс - Хама прошел гуманитарный конвой ООН, который вез продукты, вещи, а также канцелярские принадлежности, необходимые к началу учебного года.

Впервые помощь была доставлена в зону деэскалации севернее Хомса в начале августа.

На данный момент в Сирии действуют три зоны деэскалации: севернее Хомса, в Восточной Гуте и в южных провинциях страны. Сейчас идет работа по созданию еще одной зоны, в провинции Идлиб. Договоренность о создании таких зон была достигнута на переговорах в Астане в начале мая.