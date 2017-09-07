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Гендиректор РТИ: концерн вложит в модернизацию Ярославского радиозавода 500 млн рублей

Армия и ОПК
7 сентября, 9:06 UTC+3

Общий объем инвестиционной программы ЯРЗ в 2012-2016 годах превысил 2 млрд рублей, добавил Максим Кузюк

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Концерн РТИ вложит до конца года в модернизацию Ярославского радиозавода (ЯРЗ, входит в РТИ) полмиллиарда рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна Максим Кузюк.

"В целом объем инвестиционной программы ЯРЗ за 2012-2016 годы превысил 2 млрд руб. Ожидается, что до конца этого года в модернизацию ярославского предприятия будет вложено еще свыше 500 млн руб.", - сказал он.

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Кузюк отметил, что на Ярославском радиозаводе уже реконструирован цех сборки готовых изделий, построено новое механосборочное мелкосерийное производство, а также создан цех микроэлектроники, соответствующий восьмому классу чистоты. Также на предприятии установлено высокотехнологичное оборудование.

"В Ярославле параллельно идет активное строительство специализированного корпуса сборки и испытаний модулей полезной нагрузки перспективных отечественных спутников связи, который должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2017 года", - добавил Кузюк.

По словам главы концерна, еще один пример успешной модернизации предприятий РТИ - новая производственная площадка ОАО "ОКБ-Планета" в Великом Новгороде. "Инвестиции в ее строительство составили более 280 млн руб. Это объект площадью 1500 кв. м с помещениями особого класса чистоты уровня ISO 5. В целом, за истекшие пять лет на "ОКБ-Планете" проведена коренная реконструкция, которая позволила создать технологическую линейку производства СВЧ-микросхем на арсениде галлия и нитриде галлия с топологической нормой проектирования до 0,1 мкм", - рассказал он.

Кузюк подчеркнул, что на данный момент практически все предприятия РТИ перевооружены, и у концерна достаточно техники, площадей, а также современных мощностей, чтобы обеспечивать реализацию собственных проектов и выходить с ними на внешние рынки.

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