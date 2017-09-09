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Поставки танка Т-90М в войска могут начаться в 2018 году

Армия и ОПК
9 сентября, 13:19 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 9, сентября. /ТАСС

Александр Потапов не уточнил количество поставляемых машин

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Поставки модернизированного танка Т-90М в войска могут начаться в 2018 году. Об этом ТАСС рассказал глава "Уралвагонзавода" (УВЗ) Александр Потапов. "В ближайшее время - 2018 год, надо смотреть", - сказал он.

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Контракт на поставку этих машин был подписан в ходе выставки "Армия-2017". Потапов отказался уточнять количество поставляемых машин. "Мы количество не говорим, но мы подписали контракт с Министерством обороны о поставках", - сказал он.

Говоря о перспективах поставок боевых машин поддержки танков "Терминатор" за рубеж, Потапов рассказал, что УВЗ "открыт к диалогу в рамках своих возможностей".

Однако он уточнил, что этот вопрос находится в зоне ответственности ФС ВТС и Рособоронэкспорта. "Мы, конечно, заинтересованы в реализации нашей продукции, в том числе и БМПТ", - заключил Потапов.

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