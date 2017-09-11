Приемная комиссия по отбору будущих летчиц начала работу в Краснодаре

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Члены приемной комиссии, созданной для отбора будущих летчиц в Краснодарское авиаучилище, провели первое заседание и встретились с абитуриентками. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Приемной комиссии, наверное, будет очень нелегко определить лучших из лучших. А ваше решение связать свою жизнь с летной профессией сродни подвигу", - сказал он, обращаясь к абитуриенткам. Желание поступить в летное училище изъявили 214 девушек со всей России, только 118 из них были допущены к отбору, и лишь 15 из них отберут по итогам всех испытаний.

В состав приемной комиссии, созданной специально для отбора будущих летчиц, вошли известные и заслуженные летчики, среди которых депутат Госдумы Герой Советского Союза Николай Антошкин, экс-главком ВВС Герой России Владимир Михайлов.

Горемыкин напомнил, что почетными членами приемной комиссии являются женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. На завершающем этапе работы комиссии они пообщаются с отобранными абитуриентками.

Как сообщил секретарь приемной комиссии Александр Ракло, с сегодняшнего дня начинаются испытания для поступления девушек в Краснодарское авиаучилище. Три дня они будут проходить профессионально-психологический отбор, с 14 по 19 сентября запланировано прохождение врачебно-летной комиссии, где определят состояние здоровья и годность каждой претендентки к летной работе. 20 сентября все абитуриентки будут сдавать вступительные испытания по физической подготовке.

На 23-24 сентября запланировано заключительное заседание приемной комиссии, где определят, кого зачислят в авиаучилище.

Специализация девушек-летчиц, которые с 1 октября начнут учиться в Краснодарском авиаучилище, определится, когда они перейдут на третий курс. Об этом на встрече с абитуриентками в Краснодарском авиаучилище сообщил командующий Военно-воздушными силами - замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Первые три года вы будете учиться в абсолютно равных условиях. В это время с вами будут проводиться занятия, будете "летать" на тренажере. За эти три года мы определим, кто к какому роду авиации подходит", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одной из абитуриенток.

По словам Юдина, с будущими летчицами планируется начать первоначальную летную подготовку (первые реальные полеты) со второго курса. На третьем курсе пойдет специализация - штурмовая, истребительная, бомбардировочная или транспортная авиация.

"Кто-то будет летать на истребителе, кто-то - на транспортном самолете, кто-то - на штурмовике, и после этого, учитывая ваши желания, мы вас распределим. Будете летать и обучаться на одной из девяти авиабаз, которые есть у училища", - добавил генерал.

У курсантов-мужчин летная специализация определяется уже при поступлении в военные вузы, однако занятия по ней у них начинаются только на третьем курсе после двух лет изучения общих дисциплин.

Юдин отметил, что первые курсантки летного училища должны не только летать в строевых авиачастях, но и расти по службе и в дальнейшем поступать в Военно-воздушную академию, однако поблажек в обучении и службе им не будет никаких, подчеркнул генерал. "Если девушка хочет быть летчиком - она им будет, у нее все получится. Сильные, мотивированные летчицы - это прекрасно. Во всем мире это есть, и у нас тоже будет", - заключил он.

Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 1 октября этого года в Краснодарском авиаучилище начнут обучение 15 девушек