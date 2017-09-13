Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ обучили в Сирии около 600 саперов

Армия и ОПК
13 сентября, 21:41 UTC+3 ХОМС /Сирия/ 13, сентября. /ТАСС

Обученные российскими специалистами саперы Сирии подключатся к разминированию Дэйр-эз-Зора

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

ХОМС /Сирия/, 13 сентября. /ТАСС/. Около 600 сирийских саперов подготовили специалисты Международного противоминного центра ВС РФ в его филиале в Хомсе. Об этом в среду сообщил начальник Центра разминирования Сирийской Арабской Республики - филиала Международного противоминного центра ВС РФ Анатолий Морозов.

Смотрите также

ВКС РФ за двое суток уничтожили девять единиц бронетехники ИГ под Дейр-эз-Зором

Де Мистура: сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободят Дейр-эз-Зор до октября

ВКС РФ за неделю уничтожили 900 объектов международных террористических группировок

Морозов добавил, что подготовленные российскими специалистами саперы примут участие в разминировании Деэр-эз-Зора, куда в начале текущей недели были направлены российские специалисты. "Мы на базе центра готовим непосредственно саперов для сирийских Вооруженных сил, которые в том числе будут принимать участие в разминировании Дэйр-эз-Зора. Мы совместно с нашими сирийскими коллегами прилагаем все усилия для скорейшего выполнения задач по очистке территории Сирии от взрывоопасных предметов", - сказал Морозов.

Он рассказал, что центр был создан в феврале 2017 года в Алеппо, но в апреле этого года был передислоцирован в провинцию Хомс.

"За период с февраля по август 2017 года в центре было подготовлено около 600 военнослужащих. Навыки, приобретенные военнослужащими в ходе занятий, позволяют им самостоятельно выполнять задачи по разминированию местности", - сказал Морозов.

По его словам, центр располагает всеми необходимыми для обучения средствами, а занятия проводят его наиболее квалифицированные специалисты. "Курс обучения с проведением практических занятий длится полтора месяца. Одновременно в центре может обучаться до 100 человек", - добавил Морозов.

По его словам, при подготовке сирийских саперов российскими специалистами учитывается специфика взрывоопасных предметов, использующихся боевиками на территории Сирии, в частности самодельных взрывных устройств.

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ уже успешно провели гуманитарное разминирование Пальмиры и Алеппо. Российские военные обезвредили более 62 тыс. взрывоопасных предметов и разминировали около 5300 га территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ
3
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
4
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
5
Адвокат: людей во время "евромайдана" расстреливали из украденного во Львове оружия
6
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
7
Посольство РФ в ФРГ продолжает настаивать на извинениях от журнала Focus
Темы дня
Новости партнеров
Реклама