ВКС РФ за двое суток уничтожили девять единиц бронетехники ИГ под Дейр-эз-Зором

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) за минувшие двое суток уничтожили под Дейр-эз-Зором девять единиц бронетехники запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление в направлении населенного пункта Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города. За последние двое суток российскими самолетами уничтожено 9 единиц бронетехники, включая два танка, 6 огневых позиций артиллерии, одна РСЗО (реактивная система залпового огня) кустарного производства, 3 склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами", - уточнили в российском военном ведомстве.

"Благодаря результативным действиям российских ВКС сирийские правительственные войска продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ) в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама. Российские самолеты Су-34 и Су-35 уничтожают вновь выявляемые цели террористов ИГИЛ из позиции дежурства в воздухе. Время от обнаружения целей боевиков до их уничтожения составляет несколько минут. На участке автодороги Дэйр-эз-Зор - Расафе была уничтожена крупная автомобильная колонна боевиков ИГ из 12 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы и оружие, а также машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами", - добавили в Минобороны РФ.