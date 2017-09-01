Де Мистура: сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободят Дейр-эз-Зор до октября

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ по крайней мере до начала октября должны освободить осаждаемый боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии. Такое мнение высказал в пятницу в интервью Би-би-си спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Сирийское правительство и русские, скорее всего, действительно освободят его до конца текущего месяца или, возможно, самое позднее, начала октября", - сказал де Мистура. По словам спецпосланника, США и поддерживаемая ими вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", "вероятно, освободят Ракку [от боевиков] к концу октября".

С точки зрения де Мистуры, происходящее сейчас в Сирии "является началом конца этой войны". "Мы должны сделать так, чтобы это было также началом мира, и это становится вызовом в настоящий момент, - подчеркнул он. - После [освобождения] Ракки и Дейр-эз-Зора, а это является вопросом нескольких месяцев, настанет момент истины".

Де Мистура выразил уверенность в том, что при поддержке мирового сообщества можно будет обеспечить диалог между правительством САР и оппозицией так, чтобы "в течение года можно было бы провести выборы, которые будут заслуживать доверия". "Даже те, которые считают, что они выиграли войну - то есть правительство, - должны будут сделать шаг навстречу, иначе ИГ вновь вернется через месяц или два, - убежден де Мистура. - Мы приближаемся к тому, что даже те, кто участвовал в конфликте, начинают понимать, что приоритет заключается в том, чтобы урегулировать его".

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

Ракка является крупнейшим оплотом ИГ на территории Сирии, наступление на нее ведут арабо-курдские формирования из "Сил демократической Сирии" при поддержке ВВС международной коалиции.