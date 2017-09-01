СМИ: США игнорируют данные о мирных жителях, погибших при авиаударах в Сирии

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США игнорируют свидетельства о жертвах среди мирного населения, к которым привели авиаудары международной антитеррористической коалиции по позициям боевиков в Ракке. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной в четверг в журнале Foreign Policy.

"США отрицают убийства ими мирных жителей в Сирии. Командующий операцией против группировки "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ТАСС) генерал [Стивен Таунсенд] игнорирует растущее число свидетельств того, что в результате кампании коалиции погибли сотни невинных людей", - говорится в статье. В ней подчеркивается, что Таунсенд "ставит под сомнение тот факт, что его формирования наносят удары по невинным жителям".

Так, по оценкам базирующейся в Великобритании неправительственной организации Airwars, в результате авиаударов возглавляемой США коалиции и артобстрелов Ракки с марта этого года погибли более 1,7 тыс. мирных жителей. После начала операции по освобождению города 6 июня, по данным Airwars, действия коалиции привели к гибели 860 гражданских лиц, в том числе 150 детей. Эти выводы и подтверждающие их доказательства предоставили не только неправительственные организации, но и ООН, однако Таунсенд назвал эти данные "преувеличенными", отмечается в статье.

На прошлой неделе советник спецпосланника генерального секретаря ООН Ян Эгеланн заявил, что участникам операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ следует задуматься о введении гуманитарных пауз, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть зону боевых действий. Он подчеркнул, что "потери среди мирного населения огромны". По словам Эгеланна, ситуация осложняется непрекращающимися обстрелами территорий, захваченных ИГ, вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), а также постоянными авиаударами международных сил.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению провинции Ракка от боевиков ИГ. Штурм ее одноименного административного центра начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы террористов (около 1,7 тыс. боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.