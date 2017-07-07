Жертвами авиаударов США в Сирии и Ираке с августа 2014 года стали 145 мирных жителей

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ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Не менее 145 мирных жителей погибли в результате авиаударов международной антитеррористической коалиции в период с августа 2014 года по май 2017 года включительно.
Такая информация содержится в сообщении для печати, обнародованном в пятницу штабом военной операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
"В течение этого периода общее число возможных жертв среди мирного населения составляет 727 человек. Общее число подтвержденных сообщений о гибели гражданских лиц - 145", - говорится в заявлении.
При этом в нем отмечается, что "вероятнее всего с момента начала операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость" - прим. ТАСС) в результате авиаударов коалиции погибли 603 гражданских". "Еще 180 сообщений о жертвах в настоящее время изучаются, оценка будет дана к концу месяца", - отметили в штабе коалиции.
Штаб коалиции публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате своих действий в Сирии и Ираке ежемесячно, периодически приводя данные за весь период проведения операции.