ВКС РФ за неделю уничтожили 900 объектов международных террористических группировок

ТАСС, 1 сентября. Российские летчики за минувшую неделю совершили 350 боевых вылетов, по результатам которых уничтожили более 900 объектов международных террористических группировок, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 24 летательных аппарата других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.

Минобороны также отмечает, что на минувшей неделе российские военные провели одну инспекцию на территории Литвы и Латвии в рамках Договора по открытому небу.