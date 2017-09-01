ВКС РФ за неделю уничтожили 900 объектов международных террористических группировок

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ТАСС, 1 сентября. Российские летчики за минувшую неделю совершили 350 боевых вылетов, по результатам которых уничтожили более 900 объектов международных террористических группировок, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.
Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 24 летательных аппарата других стран.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.
Минобороны также отмечает, что на минувшей неделе российские военные провели одну инспекцию на территории Литвы и Латвии в рамках Договора по открытому небу.