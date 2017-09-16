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ВКС РФ уничтожили три завода по изготовлению шахид-танков в Сирии

Армия и ОПК
16 сентября, 1:01 UTC+3 АКЕРБАТ /Сирия/ 16, сентября. /ТАСС

Заводы находились на территории Акербатского района, в Дейр-эз-Зоре и Эс-Сухне

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АКЕРБАТ /Сирия/, 16 сентября. /ТАСС/. Авиация ВКС России уничтожила три кустарных завода по изготовлению шахид-танков, которые применяли террористы в Сирии. Об этом сообщил журналистам начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

По его словам, шахид-танк - это устаревший танк, как правило Т-55 или Т-62, в боевое отделение которого закладываются противотанковые мины, тротил, аммиачная селитра. "Это впервые использовали игиловцы (члены запрещенной в России группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), - рассказал Лапин. - На территории Акербатского района это единственный завод [по производству шахид-танков и БМП]. Он работал с 2015 года и был уничтожен 29 августа. Также вскрыт такой завод в Дейр-эз-Зоре, такой же завод вскрыли в Эс-Сухне".

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Начальник штаба сообщил, что с беспилотников российские военные неоднократно наблюдали, как шахид-танки подрываются на подходе к боевым порядкам правительственных войск Сирии. "При подрыве идет полная дефрагментация танка, ничего не остается, убойный поражающий эффект - в радиусе 300 метров поражает абсолютно все живое. Такая же боевая машина - шахид-БМП, один из вариантов - БМП-1. Поражающая убойная сила - до 200 метров".

"Если откровенно, то урон от подрыва таких шахид-танков и шахид-БМП значимый. Мы научились бороться с ними. На угрожаемых направлениях мы обязательно используем противотанковые управляемые комплексы, готовим специальные огневые средства дальнего действия и готовим специальные минно-взрывные заграждения", - рассказал Лапин.

По его словам, террористы также проводили "модернизацию" обычных танков. По его словам, боевики усиливали защитные возможности бронетехники, наваривая кустарно произведенные кумулятивные решетки на танки Т-55, Т-62 и укрепляли башню железными решетками, в которые закладывали мешки с песком, обеспечивая дополнительную защиту экипажа.

"Мы неоднократно наблюдали, когда, используя ПТУРы и попадая в данную защиту, не могли одним попаданием поражать экипаж танка. Данная конструкция танка позволяет вести активные наступательные и оборонительные действия. И только ВКС России способны поразить этот танк своим авиационными бомбами ОФАБ-500" - заключил начальник штаба.

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