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Более 3 тысяч объектов инфраструктуры террористов уничтожено при освобождении Акербата

Армия и ОПК
16 сентября, 0:44 UTC+3 АКЕРБАТ /Сирия/ 16, сентября. /ТАСС

Также было ликвидировано 49 танков, 157 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками и более 80 артиллерийских систем, уточнил генерал-лейтенант Александр Лапин

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АКЕРБАТ /Сирия/, 16 сентября. /ТАСС/. Более трех тысяч объектов инфраструктуры террористов уничтожено в районе сирийского города Акербата при подготовке наступления на Дейр-эз-Зор. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

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Он напомнил, что Акербат был освобожден 2 сентября. "На сегодняшний день созданы все условия для завершающего этапа в разгроме ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в восточных окраинах Сирии. Именно здесь произошел коренной перелом в борьбе против ИГИЛ и началось наступление на Дейр-эз-Зор", - сказал Лапин.

"В результате успешно проведенной наступательной операции поражено 2893 объекта противника, уничтожено 1207 террористов... и 132 пункта управления ИГИЛ", - продолжил он. По словам генерала, также в было уничтожено 49 танков, 157 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками и более 80 артиллерийских систем от малого до самого крупного калибра.

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Лапин подчеркнул, что сложность в разгроме террористов в Акербате заключалась в том, что сам город был подготовлен к круговой обороне, имел многоуровневую систему обороны, многоходовое подземное сообщение, бункера и укрытия.

"Подземный город представляет из себя тоннели от 100 до 800 метров, имеющие между собой ходы сообщения, что позволяло боевикам осуществлять переброску резервов с одного участка города на другой. Но все эти тоннели были вскрыты беспилотными летательными аппаратами ВКС России и в процессе доразведки были уничтожены", - подчеркнул начальник штаба.

По его словам, сирийская армия практически выбивала боевиков из каждого дома. "Уничтожение противника шло днем и ночью без перерыва при непосредственной поддержке ВКС РФ", - заключил генерал.

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