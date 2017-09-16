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Корабли Балтийского флота вышли в море для участия в учении "Запад-2017"

Армия и ОПК
16 сентября, 14:27 UTC+3 БАЛТИЙСК БАЛТИЙСК 16, сентября. /ТАСС

Около 20 кораблей и судов объединились в несколько тактических группировок

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БАЛТИЙСК, 16 сентября. /ТАСС/. Около 20 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота вышли в море для выполнения тактических задач в рамках стратегического учения "Запад-2017".

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Об этом в субботу сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также различные суда вспомогательного флота объединились в несколько тактических группировок. Они готовы выполнить различные задачи по предназначению - по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, и провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели", - сказал Мартов.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах и двух участках местности Белоруссии, а также трех полигонах России. В учениях принимают участие около 12,7 тыс. военнослужащих, в том числе около 10,2 тыс. на территории Белоруссии, порядка 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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