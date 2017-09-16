Бомбардировщики ЗВО уничтожили пункты управления "противника" в рамках учений "Запад-2017"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-34 авиации Западного военного округа (ЗВО) в рамках совместных стратегических учений "Запад-2017" уничтожили объекты инфраструктуры, колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на полигоне Кингисепп в Ленинградской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ЗВО.
"Предварительно вылет на полигон совершили экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, которые обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи", - уточнили в пресс-службе.
Во время розыгрыша эпизода летный состав бомбардировочной авиации ЗВО отработал применение авиационных бомб весом 250 кг. Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СВП-24, позволяющей выполнять бомбометание с максимальной точностью.
Ранее авиация ЗВО успешно отразила воздушное нападение условного противника. По замыслу учения, было разыграно более десять тактических эпизодов по перехвату в небе воздушных целей, а также уничтожение на земле боевой техники, и инженерных укреплений условного противника. Поднятые в воздух с аэродромов истребители Су-27, Су-35, Су-30СМ и МиГ-31, получив целеуказание, осуществили наведение на цели противника и провели воздушные бои, в которых условно уничтожили большую часть авиации, участвующей в массированном авиационном ударе.