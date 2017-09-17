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Военные РФ и Белоруссии завершат разгром "противника" на втором этапе учений "Запад-2017"

Армия и ОПК
17 сентября, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Основные практические действия пройдут 18 сентября на полигоне Лужский в Ленинградской области и 20 сентября на полигоне Борисовский в Белоруссии

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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские военные завершат разгром условного противника в ходе второго этапа стратегических учений "Запад-2017", который начинается в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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В ходе первого этапа, который завершился 16 сентября, на полигонах Борисовский и Осиповический военные "уничтожили" неприятельские диверсионные группы, отразили наступление условного противника и нанесли огневое поражение его главным силам, объектам и инфраструктуре, рассказали в ведомстве. Аналогичные задачи были отработаны российскими военными на полигонах Лужский, Правдинский и Струги Красные, а также в Балтийском море.

"В ходе второго этапа, который пройдет с 17 по 20 сентября, на названных общевойсковых полигонах на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря с войсками (силами) региональной группировки будут проведены розыгрыши практических действий по ведению маневренной обороны, переходу к наступательным действиям и завершению разгрома противника", - сообщили в Минобороны.

Основные практические действия второго этапа маневров пройдут 18 сентября на полигоне Лужский в Ленинградской области и 20 сентября на полигоне Борисовский в Белоруссии, уточнили в министерстве.

"Запад-2017"

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. На территории Белоруссии учения разыгрываются на полигонах Борисовский, Домановский, Ружанский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, а также двух участках местности в Витебской области (Дретунь и Глубокое), на территории России - на полигонах Лужский, Струги Красные, Правдинский.

Как отмечается на сайте минобороны Белоруссии, "исходя из событий, происходящих в странах Ближнего Востока и Европе, в основу замысла (учений) положен один из подобных вариантов возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

Противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Белоруссии. Это "Северные", включающие Союзное государство Белорусии и РФ, и "Западные" (коалиция заинтересованных государств - Вейшнории, Весбарии и Лубении). Условное государство Вейшнория находится на северо-западе реальной Белоруссии. Главной причиной обострения обстановки, по легенде учений, является стремление дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и добиться ухудшения отношений между субъектами Союзного государства.

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