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Ударные вертолеты ЗВО оказали войскам поддержку с воздуха на учениях "Запад-2017"

Армия и ОПК
17 сентября, 14:44 UTC+3 ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ область/ 17, сентября. / ТАСС

Также вертолетчики выполнили пуски неуправляемых ракет и применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих объекты условного противника

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ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ /Ленинградская область/, 17 сентября. / ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений "Запад-2017" поддержали с воздуха наземную группировку войск, уничтожив более 20 единиц техники и объектов условного противника. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе округа.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне Лужский экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха", - сказали в пресс-службе.

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Во время выполнения воздушной разведки вертолетчики выполнили полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики действовали в составе пар и звеньев, выполняя полеты в построении "пеленг" на установленных интервалах и дистанциях. "Ведущему экипажу предстояло распределить цели при обнаружении мишеней на земле для каждого из ведомых для максимально эффективного нанесения авиационного удара", - пояснили в округе.

Также вертолетчики выполнили пуски неуправляемых ракет и применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих колонны техники, огневые позиции, укрепления и другие объекты условного противника.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тысячи военных (в том числе примерно 10,2 тысячи на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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