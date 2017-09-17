Российские военные используют на учениях "Запад-2017" аэростаты-разведчики

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские военные используют разведывательные аэростаты на российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017", которые проходят 14-20 сентября на территории двух стран. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, на полигонах Западного военного округа задействованы более 30 комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). "Кроме того, на полигоне "Лужский" Западного военного округа будут дополнительно использоваться перспективные беспилотные и аэростатные комплексы, разработанные отечественными предприятиями промышленности", - сказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, беспилотники будут обеспечивать пункты управления оперативной информацией для обеспечения объективного контроля за действиями войск, привлекаемых к учению. Также они будут вести разведку и определять координаты целей с последующей передачей данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений.
"В ходе планирования и применения беспилотной авиации будет учитываться практический опыт использования БЛА в Сирии, который позволяет значительно повысить эффективность огневых (ударных) средств", - добавили в пресс-службе.