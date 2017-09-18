Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин на полигоне Лужский будет наблюдать за учениями "Запад-2017"

Армия и ОПК
18 сентября, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что, если позволят погодные условия, то президент осмотрит современные и перспективные образцы вооружения и военной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин понаблюдает за российско-белорусскими учениями "Запад-2017" на полигоне Лужский недалеко от Санкт-Петербурга.

Смотрите также

Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США

"Сегодня через Санкт-Петербург Путин перелетит на военный полигон, там военачальники во главе с министром обороны [России Сергеем] Шойгу будут давать необходимые пояснения. Если позволят погодные условия, то Путин осмотрит современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, далее из командного пункта он понаблюдает за ходом сегодняшней фазы учений", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что "каких-либо публичных выступлений [президента] не ожидается". "Путин будет получать доклады от военачальников о ходе учений и будет наблюдать за сегодняшней фазой этих маневров", - повторил представитель Кремля.

Песков напомнил, что учения проходят 14-20 сентября, руководят ими начальники генеральных штабов России и Белоруссии, совместно составлялась легенда учений и совместная композиция принимающих участие сил и средств. Учения проводятся раз в два года по решению глав государств и являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил двух стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия Стратегические учения "Запад-2017"
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
4
Умер оперный певец Зураб Соткилава
5
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28
6
В Чебоксарах "заминировали" сразу 12 зданий
7
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама