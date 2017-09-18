Путин на полигоне Лужский будет наблюдать за учениями "Запад-2017"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин понаблюдает за российско-белорусскими учениями "Запад-2017" на полигоне Лужский недалеко от Санкт-Петербурга.

"Сегодня через Санкт-Петербург Путин перелетит на военный полигон, там военачальники во главе с министром обороны [России Сергеем] Шойгу будут давать необходимые пояснения. Если позволят погодные условия, то Путин осмотрит современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, далее из командного пункта он понаблюдает за ходом сегодняшней фазы учений", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что "каких-либо публичных выступлений [президента] не ожидается". "Путин будет получать доклады от военачальников о ходе учений и будет наблюдать за сегодняшней фазой этих маневров", - повторил представитель Кремля.

Песков напомнил, что учения проходят 14-20 сентября, руководят ими начальники генеральных штабов России и Белоруссии, совместно составлялась легенда учений и совместная композиция принимающих участие сил и средств. Учения проводятся раз в два года по решению глав государств и являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил двух стран.