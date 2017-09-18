Путин посетил учения, в ходе которых ВС РФ уничтожили условных диверсантов-террористов

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУЖСКИЙ ПОЛИГОН /Ленинградская область/, 18 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ходом учений "Запад-2017" на Лужском полигоне в Ленинградской области. Пояснения главе государства давал министр обороны Сергей Шойгу, который в частности, рассказал президенту о том, что за маневрами российских войск наблюдают в числе прочих 95 иностранных представителей из 50 стран.
"Интересуются", - констатировал Путин.
По сценарию учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, а потом объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый для проведения терактов и диверсий. По легенде, они захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников на приграничных аэродромах, поэтому для поражения воздушных целей в учениях принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения. Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90, новейших боевых машин поддержки танков "Терминатор", фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
В результате скоординированной атаки с земли и воздуха на условных террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. "Бандиты" были блокированы и уничтожены.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии. В учениях задействовано до 12,7 тыс. военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.