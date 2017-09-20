На учениях "Запад-2017" в Белоруссии апробированы новые системы связи и управления

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МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ряд новых разработок системы связи и управления войсками, созданные военно-промышленным комплексом Белоруссии, апробированы в ходе учений "Запад-2017" на полигонах республики.
"Впервые был продемонстрирован и реально выполнял задачи подвижной пункт управления командующего Региональной группировкой войск [Белоруссии и РФ] на базе отечественного бронеавтомобиля Volat V1", - отметил начальник связи Вооруженных сил Белоруссии полковник Олег Мищенко, слова которого приводятcя на сайте учений "Запад-2017".
По информации белорусского военного, в рамках учений проходит испытания новая командно-штабная машина (КШМ) на базе модернизированного БТР60ПБ. "Машина оснащена всеми необходимыми современными цифровыми средствами связи отечественного производства, и новой цифровой радиорелейной станцией на мобильной и быстроразвертываемой платформе "Сосна2", - проинформировал Мищенко. Он констатировал, что войска связи обеспечили оперативный состав всеми современными телекоммуникационными услугами - от тактического уровня управления до высшего военного руководства. "Это и закрытая видеоконференцсвязь, и высокоскоростные сети передачи данных, и привычные открытые системы автоматической телефонной связи", - уточнил начальник связи белорусской армии. Мищенко обратил внимание на то, что "одних только комплексных аппаратных и станций, которые завязаны в единую систему, - более 60".
Белорусский военный отметил "качественное взаимодействие с представителями войск связи Вооруженных сил Российской Федерации". "На сегодня у нас нет никаких разногласий ни по технической части, ни в организационном плане", - заявил начальник связи Вооруженных сил Белоруссии.