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Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе

Армия и ОПК
21 сентября, 11:21 UTC+3

Все участники операции представлены к госнаградам

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

Минобороны РФ опубликовало видеозапись авиаударов российских ВКС по боевикам запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", окружившим военнослужащих РФ в сирийской провинции Идлиб. На записи видно, как авиация поддерживает отряд деблокирования, нанося удары по объектам живой силы и бронемашинам террористов.

Всего в окружении террористов оказались 29 российских военных. Кольцо окружения было прорвано и подразделения ВС РФ с боями вышли из него. При этом трое российских военнослужащих получили ранения. Все участники операции представлены к государственным наградам.

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