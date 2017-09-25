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Во Владивостоке завершились российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017"

Армия и ОПК
25 сентября, 9:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, сентября. /ТАСС

В ходе маневров были отработаны совместные действия по спасению экипажа условно аварийной подлодки и состоялись состязания по видам профессиональной подготовки между моряками

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ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017" завершились во Владивостоке, руководители ВМФ России и ВМС КНР высоко оценили работу штаба маневров, командиров и моряков. 

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Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье

Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Владимир Матвеев.

"На торжественной церемонии закрытия международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" выступили и подвели итог совместной деятельности в период проведения учения заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тянь Чжун. Руководители высоко оценили работу объединенного штаба руководства, командиров кораблей и моряков, принимавших участие в активной фазе маневров", - сказал Матвеев.

Во время учений были отработаны совместные действия по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки и другие эпизоды, а также проведены состязания по видам профессиональной подготовки между моряками двух стран.

Закрытию учения предшествовала церемония прощания отрядов кораблей - участников маневров.

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"Корабли двух стран в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", спасательного судна "Игорь Белоусов", эсминца "Шицзячжуан", сторожевого корабля "Дацин", корабля комплексного снабжения "Дунпинху", спасательного судна проекта 926 "Чандао", двигаясь в кильватерном строю на встречных курсах в акватории Охотского моря, поблагодарили друг друга за совместную работу", - пояснил Матвеев.

После этого стороны обменялись подарками. В частности, заместитель главнокомандующего ВМС Китая получил книгу корреспондента журнала "Морской сборник" капитана 1-го ранга запаса Николая Литковца "Через два океана", в которой отображены походы кораблей Тихоокеанского флота в порты иностранных государств для участия в международных учениях за последние 15 лет.

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