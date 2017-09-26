ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС уничтожили в Сирии крылатыми ракетами Х-101 командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Об этом во вторник рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии. Взлетев с аэродрома "Энгельс" в Российской Федерации, бомбардировщики Ту-95 совершили перелет над территорией Ирана и Ирака", - сказал Конашенков.
"Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказал он.
По его словам, все цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сил демократической Сирии" (СДС), расположенных в подконтрольных террористам ИГ районах.
"Удары по объектам ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе Дейр-эз-Зора выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Особо подчеркну, все пораженные цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сил демократической Сирии", расположенных в подконтрольных ИГИЛ районах", - заявил генерал.
Конашенков вновь обратил внимание, что на снимках опорных пунктов ИГ, занятых спецподразделениями армии США, отсутствуют следы боестолкновений. "Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов, более того, как вы видите, нет элементарной охраны, а тем более обороны. С учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов ИГИЛ военнослужащими российских сил специальных операций, все это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ", - сказал он.
"Аргументированных разъяснений по данному вопросу мы пока не получили", - подчеркнул он.
Ранее Минобороны опубликовало на своей официальной странице в Faсebook сделанные с воздуха фотографии района под Дейр-эз-Зором, обозначив места дислокации сил американского спецназа. Тогда в ведомстве отметили, что спецназовцы США помогают боевиками СДС беспрепятственно проникать через боевые порядки ИГ.