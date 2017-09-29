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ВКС России девять раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики

Армия и ОПК
29 сентября, 2:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Неделей ранее российское военное ведомство сообщило о 14 перехватах

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Материал из 1 страницы
© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Истребители ВКС России за прошедшую неделю девять раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков - реже, чем неделей ранее.

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Это следует из еженедельной инфографики Минобороны РФ, опубликованной в газете "Красная звезда".

Неделей ранее военное ведомство отчиталось о 14 перехватах.

По данным, опубликованным в издании, у границ России за неделю было совершено 58 разведывательных полетов воздушными судами других стран, из них 46 - на западном стратегическом направлении, семь - на арктическом, четыре - на восточном и один - на южном.

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