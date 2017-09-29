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Сухопутные войска России проведут семь международных учений в 2018 году

Армия и ОПК
29 сентября, 4:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

К маневрам привлекут подразделения армий более чем 10 государств, сообщил главком Сухопутными войсками РФ Олег Салюков

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска России в 2018 году планируют провести семь совместных международных учений, в которых будут участвовать военные из более чем 10 государств. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков сообщил в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

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"2018 год в части, касающейся совместных международных учений, будет более насыщенным. Планируется семь учений с привлечением подразделений армий более чем 10 государств", - сказал он.

Как отметил Салюков, в 2018 году также запланированы визиты в Россию руководителей сухопутных войск Индии, Китая, Японии, Индонезии, Лаоса и Таиланда, а представители Сухопутных войск России посетят Чили, Китай, Индию и Алжир.

Главком отметил, что до конца 2017 года запланировано два учения международного характера: российско-индийское "Индра-2017", которое пройдет с 19 по 29 октября, также в октябре на территории Казахстана пройдет учение в рамках Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство". В этом году было проведено российско-монгольское учение "Селенга-2017", а с 22 сентября по 4 октября проходит российско-пакистанское учение "Дружба-2017", добавил Салюков.

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