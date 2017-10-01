Сухопутные войска России отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самый многочисленный вид Вооруженных Сил РФ - Сухопутные войска - в воскресенье отмечают профессиональный праздник.

Современные Сухопутные войска РФ были созданы в мае 1992 года в качестве преемника Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР. В 2006 году президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым День Сухопутных войск отмечают 1 октября.

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Сухопутные войска предназначены для защиты сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника, участия в стратегическом сдерживании, в том числе в предотвращении военных конфликтов, участия в миротворческих операциях, борьбе с терроризмом, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий на военных объектах.

В Сухопутные войска входят такие рода войск, как мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, специальные войска - разведывательные, связи, радиоэлектронной борьбы, инженерные и войска радиационной, химической и биологической защиты.

Боевая подготовка

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал- полковник Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда" сообщал, что в 2017 учебном году проведено более 4,5 тыс. учений различного уровня. Самыми значимыми мероприятиями, в которых участвовали соединения и части Сухопутных войск в этом году, стали совместное стратегическое учение "Запад-2017", "Армейские международные игры-2017", Всеармейские соревнования по полевой выучке среди командиров батальонов, сержантов и подразделений Сухопутных войск.

Ракетные войска и артиллерия на учении "Запад-2017" убедительно продемонстрировали свои огневые возможности при нанесении массированного ракетного удара по условному противнику на Лужском полигоне в Ленинградской области, на полигоне Ашулук под Астраханью на других полигонах Западного военного округа и Белоруссии.

"Всего в соединениях, частях и подразделениях ракетных войск и артиллерии в 2017 учебном году проведено больше 1200 тактических учений различного уровня", - сообщил Салюков. В частности, с соединениями, частями и подразделениями войсковой противовоздушной обороны военных округов были проведены более 60 тактических учений с боевой стрельбой.

До конца этого года запланировано два учения международного характера: российско-индийское "Индра-2017", которое пройдет с 19 по 29 октября, также в октябре на территории Казахстана пройдет учение в рамках Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство". Кроме того, в этом году было проведено российско- монгольское учение "Селенга-2017", а с 22 сентября по 4 октября проходит российско-пакистанское учение "Дружба-2017".

В 2018 году Сухопутные войска России планируют провести семь совместных международных учений, в которых будут участвовать военные из более чем 10 государств.

В следующем году также запланированы визиты в Россию руководителей сухопутных войск Индии, Китая, Японии, Индонезии, Лаоса и Таиланда, а представители Сухопутных войск России посетят Чили, Китай, Индию и Алжир.

Вооружение

В этом году в Сухопутные войска поступят более 2,5 тыс. единиц основных образцов вооружения и техники. Будет достигнут уровень обеспеченности этого вида войск современным вооружением более, чем на 42%.

На данном этапе части постоянной готовности переоснащаются новыми образцами военной техники БМП-3 и БТР-82А. С 2018 года части начнут получать модернизированные БМП-2 с установленным боевым модулем "Бережок". В свою очередь, часть, вооруженная зенитным ракетным комплексом "Тор-М2", перевооружена на переносный зенитный ракетный комплекс "Верба".

"Поступившее вооружение значительно превосходит предыдущие модификации по параметрам зоны поражения, количеству одновременно обстреливаемых целей и транспортному боекомплекту ракет", - заметил Салюков.

Для Сухопутных войск приоритетно закупаются новейшие зенитные ракетные системы и комплексы различной дальности действия, такие как С-300В4 (дальнего действия), "Бук-М3" (средней дальности) и "Тор-М2" (малой дальности).

В соответствии с Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы, доля новой техники в Сухопутных войсках к 2020 году должна составить не менее 70 процентов, а по современным ракетным комплексам "Искандер-М" достигнуть показателя в 100 процентов.

В настоящее время в завершающей стадии разработки находятся принципиально новые образцы бронетанкового вооружения "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", которые отличаются от техники предыдущего поколения повышенными показателями огневой мощи и подвижности, защищённости личного состава и командной управляемости. Все создаваемые образцы будут интегрированы в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена.

Кроме того, продолжается создание наземных робототехнических комплексов военного назначения и комплексов с беспилотными летательными аппаратами, в которых широко используются уникальные цифровые и программные решения.

Как отметят праздник

Сухопутные войска 1 октября совместно с коллективом парка "Патриот" проведут показательные мероприятия различного характера для жителей столицы и Подмосковья.

"Если в прошлом году в честь праздника зрители там могли увидеть историческую реконструкцию "Брусиловского прорыва", то в этом году мы покажем реконструкцию "Битвы под Москвой", - уточнил Салюков.

Помимо этого, для гостей будут организованы показательные выступления военнослужащих 2-й Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Будут действовать электронный тир, интерактивные площадки, состоится показ вооружения и военной техники Сухопутных войск.

Праздничные мероприятия в парке "Патриот" начнутся в 11:00 мск.