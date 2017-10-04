Около 1,2 тыс. жителей отдаленных территорий Ямала и Таймыра призовут в армию осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. молодых людей с отдаленных территорий Ямала и Таймыра призовут в армию в ходе стартовавшей призывной кампании, которая проходит в этих регионах раз в год. Их доставят в местные военкоматы на вертолетах и снегоходах, сообщил в среду ТАСС начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) Сергей Яровой.

"Сейчас наряд порядка 1,2 тыс. человек. Доставлять молодых людей из отдаленных территорий в военкоматы будем на вертолетах, снегоходах и по железной дороге", - сказал Яровой.

По его словам, доставка призывников в военкоматы обходится дорого. На вывоз одного человека из дальних районов государству приходится тратить до 25 тыс. рублей. Молодые люди будут служить в разных регионах России.

Всего, по данным ЦВО, в этом году планируется призвать около 57 тыс. призывников, 13 тыс. из которых останутся служить в округе, а остальные отправятся проходить военную службу в другие военные округа. Осенний призыв продлится до 31 декабря.

Ранее ТАСС сообщал, что по итогам весеннего призыва 2017 года около 142 тыс. человек были призваны для прохождения срочной службы в Вооруженные силы России, воинские формирования со всей страны. Количество уклонистов, по подсчетам Министерства обороны, составило 0,2% от числа призывников, вызывавшихся в военкоматы. В весеннюю призывную кампанию для прохождения альтернативной гражданской службы было направлено 395 человек.