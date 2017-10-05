Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Армия Сирии при содействии российских ВКС в течение двух лет сократила территорию, подконтрольную запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), с 90% до менее 10% площади страны, тогда как США за это время в основном занимались наблюдением и вооружением террористов. Об этой официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в связи с высказываниями американского журналиста Майкла Бома.

Ранее Майкл Бом на сайте радиостанции "Эхо Москвы" написал, что 90% территории Сирии и Ирака освобождены от ИГ коалицией во главе с США. "Если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией "освободили" 90% территории Сирии, - то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними", - подчеркнул Конашенков.

Он напомнил, что после двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США к 30 сентября 2015 года около 90% территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем террористов. "Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", - подчеркнул Конашенков.

По его словам, с момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГ российских ВКС подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее 10%. "Причем на освобожденной от ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) территории Сирии нет никаких следов американского присутствия, а восстановлением мирной жизни и оказанием помощи сирийцам занимаются офицеры российского Центра примирения враждующих сторон", - сказал представитель Минобороны.