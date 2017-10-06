Шойгу потребовал не направлять в войска граждан с психическими расстройствами

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлемПолитика 6 октября, 13:36
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами в ходе призывной кампании.
"Прошу командующих войсками военных округов и Северным флотом организовать контроль за проведением профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования призывников. Требую исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно- психическими расстройствами", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
По словам министра, "важно обеспечить готовность всех пунктов сбора, приема и отправки личного состава, а также казарменного фонда в воинских частях".
"В ходе кампании необходимо уделить особое внимание мерам безопасности и профилактике заболеваний", - подчеркнул глава Минобороны. Он напомнил, что с 1 октября в стране проходит осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до конца декабря.
В соответствии с указом президента РФ на срочную службу будут призваны 134 тыс. человек, в том числе почти 121 тыс. - в Вооруженные силы. "Это на 18 тыс. человек меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что армия все более и более комплектуется контрактниками", - заключил министр.