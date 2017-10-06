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Шойгу потребовал не направлять в войска граждан с психическими расстройствами

Армия и ОПК
6 октября, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В соответствии с указом президента РФ на срочную службу будут призваны 134 тыс. человек, в том числе почти 121 тыс. - в Вооруженные силы

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами в ходе призывной кампании.

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"Прошу командующих войсками военных округов и Северным флотом организовать контроль за проведением профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования призывников. Требую исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно- психическими расстройствами", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, "важно обеспечить готовность всех пунктов сбора, приема и отправки личного состава, а также казарменного фонда в воинских частях".

"В ходе кампании необходимо уделить особое внимание мерам безопасности и профилактике заболеваний", - подчеркнул глава Минобороны. Он напомнил, что с 1 октября в стране проходит осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до конца декабря.

В соответствии с указом президента РФ на срочную службу будут призваны 134 тыс. человек, в том числе почти 121 тыс. - в Вооруженные силы. "Это на 18 тыс. человек меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что армия все более и более комплектуется контрактниками", - заключил министр.

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