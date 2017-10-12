Россия подготовила для Таджикистана в 2017 году четыре батальонные и ротную группы

ДУШАНБЕ, 12 октября. /ТАСС/. Четыре батальонных и одну ротную тактическую группу Вооруженных сил Таджикистана помогла подготовить Россия в 2017 году для прикрытия границы с соседним Афганистаном, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В этом году завершили подготовку четырех батальонных и одной ротной тактических групп Вооруженных сил Таджикистана, которые предназначены для прикрытия таджикско-афганской границы", - сказал Шойгу в четверг в ходе встречи с министром обороны Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

Шойгу отметил, что в целях укрепления Вооруженных сил Таджикистана в республику осуществляются поставки российского вооружения. "В вузах Минобороны России на безвозмездной основе готовим высококвалифицированные кадры для армии Таджикистана", - заявил он, отметив, что сейчас в России учатся более 560 военных республики. Также Шойгу рассказал, что на 201-й российской военной базе в Таджикистане организованы курсы для подготовки младших специалистов, на которых учатся до тысячи человек в год.

В Минобороны РФ, сказал Шойгу, считают важным наращивать количество мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. "В мае на полигоне Ляур в Таджикистане прошел конкурс по типу "Гонки героев". В нем приняли участие 12 команд от силовых ведомств Таджикистана и восемь команд от российских Вооруженных сил", - сказал Шойгу.

В июле проведена внезапная проверка готовности подразделений 201-й военной базы и Вооруженных сил Таджикистана к совместному выполнению задач по предназначению.

"При этом отработаны вопросы усиления охраны и обороны особо важных объектов на территории республики", - сказал Шойгу.