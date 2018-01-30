"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года

Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии новой Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы. При этом он подчеркнул, что в эти годы оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России будет работать "стабильно и ритмично", а стратегическая задача — повысить к 2025 году долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30%, а к 2030 году — до 50%.

Всего на реализацию ГПВ предусмотрено 20 трлн рублей, из них 19 — на закупки, ремонт и разработку вооружения и военной техники. Особый акцент будет сделан на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

Согласно заявлениям представителей военного руководства страны, в десятилетку будут проводиться работы по ракетному комплексу "Сармат", зенитной ракетной системе (ЗРС) С-500 и гиперзвуковой ракете "Циркон". Предстоит завершить работы по проектам бронетехники на базе платформ "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", а также поставка новых танков Т-90М и испытания глубокомодернизированных Т-80БВМ. Что касается авиации, намечено принятие на вооружение новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА, известный как Т-50) и МиГ-35, модернизация бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также создание перспективного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА).

Развернуть Новейшие истребители Су-57 (ПАК ФА, известный как Т-50) © Марина Лысцева/ТАСС Новейшие истребители Су-57 (ПАК ФА, известный как Т-50) © Марина Лысцева/ТАСС

Для Военно-морского флота (ВМФ) в ГПВ заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б" (дальнейшее развитие проекта 955А) и надводные корабли с высокоточным оружием. Помимо этого, планируется получить до 2025 года два вертолетоносца, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К "Катран".

Думаю, что будущий программный период будет характеризоваться внедрением принципиально новых видов и систем оружия. Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025–2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы Юрий Борисов замминистра обороны РФ

Впервые в ГПВ на период до 2027 года включены расходы (1 трлн рублей) на строительство инфраструктуры для новейшей техники, поступающей в войска.

Среди приоритетов новой ГПВ — развитие сил стратегического ядерного сдерживания. "Мы фиксируем дальнейшие попытки сломать стратегический паритет с помощью развертывания глобальной системы ПРО, а также ударных систем, сопоставимых с ядерным оружием, — в неядерном исполнении, но по своим ударным качествам и по точности мало чем уступающих ядерному", — отмечал президент РФ.

Для чего такое оружие? Считаю, только с одной целью — для шантажа, поскольку возникает иллюзия возможного безнаказанного удара Владимир Путин президент России

По словам Путина, ядерные силы России находятся на уровне, который обеспечивает надежное стратегическое сдерживание, однако при этом необходимо их развивать дальше. К концу 2017 года доля современного вооружения в "ядерной триаде" России достигла 79%, а к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%. Речь идет о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны.

Развернуть Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс" © Валерий Шарифулин/ТАСС Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс" © Валерий Шарифулин/ТАСС

В рамках ГПВ Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" и "Рубеж". Также, по словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главкома ВКС РФ Виктора Бондарева, "планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их на более современные и совершенные "Ярсы". По данным командующего РВСН Сергея Каракаева, сроки службы стоящих сегодня на вооружении тяжелых МБР "Воевода" планируется продлить до 2027 года.

По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, ракета "Сармат" будет настолько мощной, что сможет лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, то есть будет иметь практически глобальную дальность стрельбы.

О "Сармате" и "Рубеже" Создание тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования "Сармат", которая должна будет заменить стоящую на вооружении Р-36М2 "Воевода", началось в 2013 году. По данным открытых источников, ее полезная нагрузка достигнет 10 тонн против 8,75 у предшественницы. Ожидается, что ракета поступит на вооружение в 2019–2020 годах. При этом "Воевода" останется на боевом дежурстве как минимум до 2024 года и планируется продление срока его эксплуатации до 2025–2027 годов. Также несколько лет назад началось создание подвижного грунтового ракетного комплекса с РС-26 "Рубеж", являющегося развитием проекта РС-24 "Ярс", с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По оценке экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2–6 тыс. км (что, как утверждают США, нарушает договор о РСМД).

Для ВМФ в рамках ГПВ запланировано развертывание новых образцов высокоточного вооружения на корветах и фрегатах с управляемым ракетным оружием. В частности, как сообщали источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), речь идет о противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". В ноябре 2017 года о наличии этих ракет в арсенале Вооруженных сил заявлял сенатор Виктор Бондарев.

Морская часть новой ГПВ одним из приоритетов имеет постройку корветов проектов 20385 и 20386 и фрегатов проектов 22350 и 22350М с высокоточным оружием, включающим крылатые ракеты "Калибр-НК" и гиперзвуковые ракеты "Циркон" источник в ОПК

Развернуть Корвет проекта 20380 "Совершенный" © Юрий Смитюк/ТАСС Корвет проекта 20380 "Совершенный" © Юрий Смитюк/ТАСС

В составе ВМФ России находится пять корветов проекта 20380, еще пять — в процессе постройки. Заложены два корвета модернизированного проекта 20385 и один — 20386. Возможно, отметил источник, заказ на эти корабли будет увеличен, их строительством займется калининградский завод "Янтарь" (в настоящее время корветы строят на санкт-петербургской "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе). В разной степени готовности находятся четыре фрегата проекта 22350, которые строит "Северная верфь".

О "Цирконе" По данным из открытых источников, ракеты 3М22 из состава комплекса 3К22 (шифр "Циркон") могут запускаться с помощью универсальной вертикальной пусковой установки 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс". Именно этот комплекс устанавливается на корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 22350. Дальность стрельбы — около 400 км, максимальная скорость ракеты указывается около 4–6 Махов. В апреле 2017 года стало известно, что в ходе летних испытаний ракета достигла восьми скоростей звука.

Также универсальными пусковыми установками 3С14 должны, как сообщают источники в ОПК, в ходе ремонта с модернизацией оснащаться тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 11442 "Орлан" — "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Таким образом, эти корабли получат возможность применять ракеты "Оникс", "Калибр" и "Циркон". Сегодня крейсера вооружены ракетным комплексом "Гранит". Завершение работ по кораблям ожидается в рамках текущей госпрограммы вооружения: "Адмирал Нахимов" должен быть сдан в 2022 году, "Петр Великий" — примерно в 2025–2026 годах.

Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь". Планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев "Лидер", который будет оснащен ядерной энергетической установкой.

Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено начать в 2022 году с поставкой в 2026-м источник в ОПК

Развернуть Вертолет Ка-52К © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС Вертолет Ка-52К © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по вертолетоносцам начнутся в этом году, а через два года планируется строительство головного корабля. Ожидается, что основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К "Катран", поставки которых будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также будут базироваться Ка-27, Ка-29 и Ка-31. Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что первый вертолетоносец появится примерно к 2022 году.

СПЕЦПРОЕКТ Холодное дыхание "Борея" ТАСС рассказывает об особенностях стратегической атомной подлодки проекта 955

В новую ГПВ включен проект "Борей-Б". ОКР по проектированию стратегического атомного подводного крейсера начнутся в этом году, завершение испытаний и передача ВМФ запланированы на 2026 год. Предполагается, что лодка получит корпус своего предшественника (проект 955 "Борей-А"), но благодаря установке нового водометного движителя ее шумность значительно снизится. Серийное строительство "Бореев-Б" начнется с 2023 года и будет насчитывать не менее четырех единиц.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев в ноябре 2017 года сообщал, что сроки строительства новых "Бореев" станут ясны после завершения эскизного проектирования этих кораблей. "С 2018 года мы начинаем активно работать по этому проекту, я думаю, это будет ближайшее время, конкретные даты мы определим по результатам первого этапа, то есть формирования эскизного облика", — говорил главком.

О "Бореях" Сейчас в составе ВМФ три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955): "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии — "Князь Пожарский" — был заложен в конце 2016 года.

Новая госпрограмма предусматривает увеличение финансирования Сухопутных войск и ВДВ. Будут поставки бронетехники нового поколения: танки Т-90М ("Прорыв-3") и Т-14 "Армата", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25". По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главкома ВКС РФ Виктора Бондарева, в ГПВ "удалось гармонизировать задачи развития различных родов Вооруженных сил".

Если в действующей программе присутствует некий перекос в сторону ВКС — в принципе это и понятно, ведь современные войны ведутся в воздухе и в космосе — и ВМФ, то здесь все роды войск получат примерно равные суммы Виктор Бондарев председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Развернуть Танки Т-14 "Армата" © Валерий Шарифулин/ТАСС Танки Т-14 "Армата" © Валерий Шарифулин/ТАСС

Заключены контракты на поставку первых танков "Армата" в войска для опытной эксплуатации. Сейчас предприятия ОПК проводят отладку машины, ее настройку и согласование всех узлов и агрегатов.

Танк нового поколения "Армата" должен по многим характеристикам превосходить как серийные отечественные танки, так и лучшие иностранные. "Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практические неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации", — отметил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В рамках ГПВ серийное производство "Армат" начнется в 2020 году, будет изготовлено несколько сот машин, в первую очередь их получат соединения Западного и Южного военных округов. Во второй половине 2018 года должна завершиться поставка в войска опытно-промышленной партии этих танков.

Развернуть Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" © REUTERS/Sergei Karpukhin Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" © REUTERS/Sergei Karpukhin

Поставки новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка", которая придет на смену "Солнцепеку", тоже заложена в ГПВ. Уже ведутся работы по изготовлению опытного образца для предварительных испытаний. Система будет выполнена на колесном шасси.

В 2017 году стало известно, что впервые на вооружение Сухопутных войск поступает новый вид бронетанкового вооружения — БМПТ "Терминатор". Минобороны приняло решение о закупке первой партии, которая начнет поступать в войска весной этого года. Как отмечают разработчики, "Терминатор" может использоваться самостоятельно в мотострелковых подразделениях или подразделениях антитеррора, а может и с танками, "сформировав при этом некий бронированный модуль с многоканальным вооружением".

Чтобы изменить взгляд на ее применение, мы чаще называем ее не боевой машиной поддержки танков (БМПТ), а преподносим как боевую машину огневой поддержки (БМОП). То есть она может использоваться как в составе танковых, мотострелковых подразделений, так и самостоятельно, что очень важно корпорация "Уралвагонзавод"

Новая ГПВ уделяет должное внимание всем видам авиации, включая проекты по Ту-160М (известен как "Белый лебедь") и перспективному стратегическому бомбардировщику (ПАК ДА).

Развернуть Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М © Марина Лысцева/ТАСС Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М © Марина Лысцева/ТАСС

Помимо закупок уже хорошо зарекомендовавших себя в сирийском небе самолетов Су-30СМ и Су-35С, парк истребителей в период реализации госпрограммы пополнится образцами пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее известный как Т-50). Недавно стало известно, что самолет уже приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения.

Предусмотрен госзаказ на 24 легких многофункциональных истребителя МиГ-35. Стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется модернизировать и в новом варианте Ту-160М после испытаний поставить в войска Виктор Бондарев председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Минобороны России и ПАО "Туполев" уже заключили контракт на поставку модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Предусматривается поставка десяти самолетов общей стоимостью 160 млрд рублей. Программа модернизации предполагает помимо прочего полную замену комплекса бортового радиоэлектронного оборудования. Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.

СПЕЦПРОЕКТ Истребитель МиГ-35. Высший пилотаж снова в моде ТАСС рассказывает о боевых возможностях новейшего многофункционального истребителя России

Кроме того, ведутся работы по проекту ПАК ДА, который в перспективе сможет выполнять функции всех трех бомбардировщиков Дальней авиации — Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95. Он будет создан по схеме "летающее крыло", также в нем будут максимально применяться технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). В частности, в его конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие будет размещаться внутри самолета. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, первый полет новый бомбардировщик может совершить уже в 2025 или 2026 году и пойти в серию в 2028 или 2029 году.

Для армейской авиации ВКС будут закупаться ударные вертолеты (в частности, Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник"), которые отлично зарекомендовали себя в Сирии. На конец 2018 года намечены первые поставки в войска модернизированной версии вертолета Ми-28НМ.

Новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие — одни из приоритетов ГПВ. По словам экс-главкома ВКС, благодаря высокоточному оружию можно минимизировать необходимость вступления в контактные бои с потенциальным противником, эффективно воздействуя бесконтактными методами.

Гиперзвуковое оружие в перспективе позволит сместить силы стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу. <...> Еще один приоритет новой госпрограммы — высокоточное оружие, которое принципиально меняет характер войны Виктор Бондарев председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

По его словам, очень важным моментом в применении гиперзвукового неядерного оружия является то, что "ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, но в то же время не пострадает ни одна третья сторона, не являющаяся участницей конфликта". "И главное — позволяет сохранять жизни солдат", — отметил Бондарев.

Кстати, в состав номенклатуры применяемых авиационных средств поражения самолетов Дальней авиации ВКС РФ войдет новейшая крылатая ракета воздушного базирования Х-50. Закупки серийных ракет включены в ГПВ до 2027 года. Об этом писал информационно-аналитический центр IHS Jane’s, не называя источника данной информации.

Развернуть Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ наносит удары ракетами Х-101 © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ наносит удары ракетами Х-101 © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Опыт применения российских авиационных средств поражения в Сирии позволил существенно улучшить их характеристики. Некоторые образцы, запущенные в серийное производство в последние годы, не имеют мировых аналогов. Так, одно из лучших изделий, которые разработали российские конструкторы, — крылатая ракета воздушного базирования Х-101.

Как заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью, опубликованном в издаваемом ТАСС журнале "Военно-техническое сотрудничество", "Х-101 — изделие очень сложное, и западных аналогов с такой дальностью и точностью, по существу, нет. Разумеется, ракета самостоятельно работать не может. Это целый комплекс, в который входит и носитель, и подготовка полетного задания, и летчик со штурманом, и инженеры на земле…"

За последние пять лет Россия нарастила присутствие группировок с высокоточным оружием в стратегически важных районах на Балтике, в Баренцевом, Черном и Средиземном морях. Основу составили корабли с крылатыми ракетами "Калибр". Только по объектам террористов в Сирии они успешно применялись девять раз. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было выпущено не менее 70 ракет.

Боевая работа в Сирии доказала, что российское вооружение и техника — одни из лучших в мире. Они отличаются простотой в эксплуатации, надежностью и более высокими, по сравнению с зарубежными аналогами, боевыми возможностями Валерий Герасимов начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии

Развернуть Пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля Черноморского флота © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля Черноморского флота © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

На смену зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" придет С-500 с повышенным противоракетным потенциалом. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году. Известно, что уже идет подготовка офицеров-специалистов по эксплуатации этих систем ПВО-ПРО, а в этом году для нее планируется начать разработку транспортной и заряжающей машин, а также средств погрузки.

По данным открытых источников, С-500 будет способна обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет. "Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться", — заявил генеральный конструктор компании-разработчика (концерн ВКО "Алмаз-Антей") Павел Созинов и отметил, что речь идет о перехвате целей на высоте сотни километров от поверхности земли.

Россия не собирается принимать участие в эскалации "гонки вооружений" с США.

"Хочу отметить, что Россия не будет усиливать "гонку вооружений", ведь мы не собираемся ни на кого нападать. Поэтому с нашей стороны уж точно не стоит ожидать эскалации напряженности. Если откуда эта эскалация и может исходить, то из-за океана, и ее формы и масштабы предсказать сложно", — такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он напомнил, что американские военные разрабатывают гиперзвуковое оружие (их крылатая ракета Х-51 уже прошла испытания), "грозятся выйти из договора РСМД (Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности — прим. ТАСС), наращивают ядерный потенциал".

На каждую возможную угрозу наша ГПВ предусматривает достойный ответ. Но в то же время Россия ставит во главу угла не отражение возможных атак, а последовательное укрепление обороноспособности страны, разработку и постановку на боевое дежурство новейших высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники Виктор Бондарев председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Новая ГПВ до 2027 года, по мнению Бондарева, отражает "фундаментальные, а не конъюнктурные задачи". К ним, помимо вышеперечисленного, относится развитие ОПК и повышение его конструкторского потенциала, дальнейшее перевооружение войск и качественная подготовка личного состава сил общего назначения.

Подготовил Роман Азанов