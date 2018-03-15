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В Минобороны назвали хамскими выражения главы британского военного ведомства в адрес РФ

Армия и ОПК
15 марта, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ранее Гэвин Уильямсон посоветовал Москве не отвечать на высылку Лондоном российских дипломатов, заявив, что "России следует отойти в сторону и заткнуться"

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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Риторика "базарной хабалки", продемонстрированная в четверг главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Так прокомментировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России.

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"Все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих "обвинителей"", - отметил Конашенков.

"Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок"", - сказал генерал, отметив, что "поэтому к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет".

"Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни они и остались в арсенале вооруженных сил ее величества", - заключил Конашенков.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон во время пресс-конференции посоветовал России не отвечать на высылку Лондоном российских дипломатов, заявив, что "России следует отойти в сторону и заткнуться".

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