В Минобороны назвали хамскими выражения главы британского военного ведомства в адрес РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Риторика "базарной хабалки", продемонстрированная в четверг главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Так прокомментировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков грубый выпад главы британского военного ведомства в адрес России.

"Все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих "обвинителей"", - отметил Конашенков.

"Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок"", - сказал генерал, отметив, что "поэтому к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет".

"Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни они и остались в арсенале вооруженных сил ее величества", - заключил Конашенков.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон во время пресс-конференции посоветовал России не отвечать на высылку Лондоном российских дипломатов, заявив, что "России следует отойти в сторону и заткнуться".