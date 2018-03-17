Минобороны РФ возобновило прямую трансляцию с пунктов пропуска в Восточной Гуте

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прямая трансляция возобновлена на сайте Минобороны РФ с пунктов пропуска гуманитарных коридоров в Восточной Гуте. Об этом сообщило в субботу российское военное ведомство.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Трансляция ведется с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Эль-Вафидин" в северной части Восточной Гуты и "Хаммурия" в южной ее части, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска "Хаммурия".