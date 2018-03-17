Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Генштабе ВС РФ заявили, что ситуация в Восточной Гуте коренным образом изменилась

Армия и ОПК
17 марта, 16:56 дата обновления: 17 марта, 17:17 UTC+3 МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Из этого района вышли уже 44 тыс. человек, отметил генерал-полковник Сергей Рудской

Поделиться
Материал из 1 страницы
© SANA via AP

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Обстановка в Восточной Гуте в корне изменилась в лучшую сторону, из этого района вышли уже 44 тыс. человек, в том числе 27 тыс. только за эту субботу. Об этом заявил на брифинге в субботу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

"Сегодня можно констатировать, что ситуация в Восточной Гуте коренным образом изменилась. Прямо сейчас вы являетесь свидетелями уникальной по масштабу гуманитарной операции", - сказал он.

"Только с утра сегодняшнего дня по гуманитарному коридору вышло 27 тысяч 610 мирных граждан. А всего из Восточной Гуты выведено 44 тысячи 639 человек", - заявил он в эфире "России 24".

Рудской отметил, что в местах развертывания гуманитарных коридоров создана необходимая инфраструктура для приема и перевозки беженцев. При участии российских военнослужащих организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В ближайших больницах и госпиталях развернуты дополнительные места.

"По имеющейся информации, отдельные отряды боевиков готовы сложить оружие и покинуть Восточную Гуту, но ждут команду от своих зарубежных покровителей. Мы призываем все силы, имеющие влияние на бандформирования, способствовать их выходу из данного района, чтобы избежать напрасных жертв", - добавил он.

Гуманитарная помощь

Рудской также сообщил, что новый гуманитарный конвой ООН отправится в воскресенье в город Дума.

"Завтра для оказания помощи населению в город Дума будет заведен еще один гуманитарный конвой ООН, состоящий из 25 большегрузных автомобилей", - сказал генерал.

Смотрите также

Более 30 тыс. человек вышли из Восточной Гуты 17 марта

МО РФ: поток выхода мирных граждан из Восточной Гуты значительно усилился

Минобороны РФ возобновило прямую трансляцию с пунктов пропуска в Восточной Гуте

Рудской сообщил, что в Восточную Гуту за последнюю неделю было доставлено три гуманитарных конвоя ООН. Нуждающимся передано 445 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов.

Он отметил, что представители ООН и наблюдатели от других международных структур присутствуют при выводе мирного населения и оказания гуманитарной помощи, которые организуются и проводятся российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями.

Генерал также сообщил, что из зоны деэскалации "Идлиб" в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор, организованный совместным российско-иранско-турецким координационным центром в районе населенных пунктов Абу-Духур и Тель-Султан, выведено 3 тысячи 806 человек при поддержке российского Центра.

В провинции Дейр эз-Зор в районы к востоку от Евфрата вернулись 23 тысячи 841 человек. Наибольшее количество беженцев - свыше 12 тысяч человек - возвратились в населенный пункт Сальхиях, где расположен российский координационный центр по оказанию помощи местному населению.

Операция по уничтожению боевиков

Рудской заявил, что боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из Восточной Гуты последнее время усилили обстрелы Дамаска, сирийские войска проводят операцию по уничтожению боевиков.

По словам генерала, в конце февраля обстановка в Восточной Гуте существенно осложнилась по вине террористов "Джебхат ан-Нусры" и примкнувших к ним вооруженных формирований. "Указанные группировки активизировали боевые действия против правительственных войск и усилили обстрелы жилых кварталов Дамаска", - добавил он.

"Сирийские правительственные войска проводят мероприятия по уничтожению боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Восточной Гуте", - уточнил генерал.

Рудской отметил, что правительственные войска действуют строго в соответствии с резолюцией СБ ООН №2401.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?